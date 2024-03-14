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Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса

Українській тенісистці віддають мінімальну перевагу
Сьогодні 15:05 2119 0
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
#Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Потапова

Джерело - Чемпіон.

Українку Марту Костюк (32) вважають фавориткою матчу проти росіянки Анастасії Потапової (33) у чвертьфіналі турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії WTA 1000.

Коефіцієнти

  • Перемога Костюк - 1,75
  • Перемога Потапової - 2,30

Гра відбудеться в четвер 14 березня першим запуском на центральному корті. Орієнтовний час початку - 20:00 за Києвом.

Це буде третя очна зустріч суперниць, обидва попередні матчі виграла представниця країни-терористки: 6:1, 6:3 на харді Маямі та 6:7(6), 7:5, 6:4 на траві Бірмінгема (обидва поєдинки відбулись у 2023 році).

На шляху до 1/4 фіналу Індіан-Веллса Костюк здолала японку Маї Хонтаму (120) із рахунком 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниціта перемогла іншу росіянку Анастасію Павлюченкову (6:4, 6:1). Відтак Марта вперше потрапила до вісімки найсильніших на "тисячнику".

Потапова, зі свого боку, пройшла чешку Маріє Боузкову (40) - 7:5, 6:1, аргентинку Надю Подороску (84) - 6:1, 6:1, а також італійку Ясміне Паоліні (14) - 7:5, 0:6, 6:3.

Напередодні в матчі 3-го кола програла Еліна Світоліна (17), яка поступилась американці Еммі Наварро (23), що в попередньому раунді пройшла ще одну українку Лесю Цуренко. Ще раніше Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна також припинили участь у поточному змаганні, причому одеситка не змогла дограти матч через травму.

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