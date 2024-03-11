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Костюк: Не ставлю пару в пріоритет і взагалі на ній не концентруюся

Сьогодні 17:15 107 0
Костюк: Не ставлю пару в пріоритет і взагалі на ній не концентруюся
#Марта Костюк

Джерело - BTU.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) цього сезону не виступає в парі, адже хоче максимально зосередитися на виступах в одиночному розряді. 

Про це гравчиня розповіла в інтерв’ю btu.org.ua. 

- Цього року ти практично не граєш пару. Немає хорошої напарниці чи є інші причини, чому вирішила зробити паузу в парному розряді?

- Я чекала на Габі Русе. Так виходило, що ми з нею не потрапляли на одні й ті самі турніри. Потім вона знялася з Australian Open, а я в останній момент знайшла собі напарницю. Однак, оскільки я проходила далі в одиночці і в мене були деякі проблеми зі здоров'ям, то я вирішила не ризикувати і максимально зосередитися на одиночці, тому там я знялася.

На наступних турнірах мені якось не вдавалося нікого знайти, тому що практично всі вже мають домовленості. Якщо чесно, то я не ставлю пару в пріоритет і взагалі на ній не концентруюся. Звичайно, я люблю її грати, але схоже, що, найімовірніше, мені потрібно домовитися з якоюсь одиночницею, щоб ми могли обидві спокійно зніматися з матчів.

Я все одно не можу грати повноцінно пару щотижня, оскільки починаю грати все більше і більше одиночних матчів, а це завжди було моїм пріоритетом. 

Зараз Марта виступає на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Завдяки відмові Маркети Вондроушової українка вийшла в 1/8 фіналу, де зіграє з росіянкою Анастасією Павлюченковою

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