Костюк: Не ставлю пару в пріоритет і взагалі на ній не концентруюся

Джерело - BTU.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) цього сезону не виступає в парі, адже хоче максимально зосередитися на виступах в одиночному розряді.

Про це гравчиня розповіла в інтерв’ю btu.org.ua.

- Цього року ти практично не граєш пару. Немає хорошої напарниці чи є інші причини, чому вирішила зробити паузу в парному розряді? - Я чекала на Габі Русе. Так виходило, що ми з нею не потрапляли на одні й ті самі турніри. Потім вона знялася з Australian Open, а я в останній момент знайшла собі напарницю. Однак, оскільки я проходила далі в одиночці і в мене були деякі проблеми зі здоров'ям, то я вирішила не ризикувати і максимально зосередитися на одиночці, тому там я знялася. На наступних турнірах мені якось не вдавалося нікого знайти, тому що практично всі вже мають домовленості. Якщо чесно, то я не ставлю пару в пріоритет і взагалі на ній не концентруюся. Звичайно, я люблю її грати, але схоже, що, найімовірніше, мені потрібно домовитися з якоюсь одиночницею, щоб ми могли обидві спокійно зніматися з матчів. Я все одно не можу грати повноцінно пару щотижня, оскільки починаю грати все більше і більше одиночних матчів, а це завжди було моїм пріоритетом.

Зараз Марта виступає на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Завдяки відмові Маркети Вондроушової українка вийшла в 1/8 фіналу, де зіграє з росіянкою Анастасією Павлюченковою.