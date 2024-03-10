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Ястремська пояснила зняття з матчу проти Радукану

Сьогодні 13:33 194 0
Ястремська пояснила зняття з матчу проти Радукану
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (31) через біль у животі не змогла продовжити матч проти Емми Радукану (250) у межах другого кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. 

Про це повідомила тенісистка в Instagram.

За рахунку 0:4 у першому сеті українка викликала на корт лікаря, після чого ухвалила рішення знятися з матчу.

"Через сильний біль у животі я, на жаль, не змогла закінчити гру.

Бажаю Еммі удачі. Впевнена, що ми зіграємо ще багато матчів разом", – написала Ястремська.

Для Даяни - це була п'ята участь у турнірі в Індіан-Веллсі. Ще жодного разу їй не вдавалося пройти далі другого кола. 

Раніше Еліна Світоліна стартувала в з важкої трисетової перемоги над Катеріною Сіняковою (41) - 6:3, 2:6, 6:1, а Марта Костюк на відмові суперниці вийшла в 1/8 фіналу турніру.

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