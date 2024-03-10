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Світоліна стартуала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі

Сьогодні 05:04 331 0
Світоліна стартуала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (17) в трьох сетах перемогла Катеріну Сінякову (41) в матчі другого кола турніру BNP Paribas Open, який проходить в американському Індіан-Веллсі.

Гра тривала рівно 2 години й завершилася з рахунком - 6:3, 2:6, 6:1.

Українська тенісистка зробила 2 ейси, припустилася 5 подвійних помилок і реалізувала 4 з 11 брейк-пойнтів. Чешка не виконала жодної подачі навиліт, зробила 7 подвійних й виграла 2 брейк-пойнти з 8.

BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Друге коло, 10 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Катеріна Сінякова (Чехія) 6:3, 2:6, 6:1

Відзначимо, це 4-й матч між суперницями, в усіх перемогу здобула представниця України.

Суперницею одеситки в третьому колі стане переможниця пари Цуренко - Наварро.

Нагадаємо, до третього кола Індіан-Веллсу вийшла Марта Костюк, а от Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вилетіли з турніру, причому одеситка не змогла дограти свою гру через травму.

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