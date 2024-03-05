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Завацька поступилась 811-й ракетці світу на турнірі серії ITF W75

Вчора 22:43 254 1
Завацька поступилась 811-й ракетці світу на турнірі серії ITF W75
#Катаріна Завацька, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катарина Завацька (184) поступилась Ренаті Ямріховій (811) в 1/16 фіналу на турнірі серії ITF W75 у Трнаві, який проводиться на хардових покриттях у приміщенні.

Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Українка 3 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.

ITF - W 75
Трнава, Словаччина
1/16 фіналу
5 березня

Катаріна Завацька (Україна) – Рената Ямріхова (Словаччина) – 6:4, 2:6, 1:6

Відзначимо, що це була перша гра між спортсменками. 

Раніше Марта Костюк зіграла у фіналі каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.

Нагадаємо, що нещодавно оновився рейтинг тенісисток-професіоналок.

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