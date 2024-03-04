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Костюк емоційно відреагувала на поразку в фіналі Сан-Дієго

Українка прокоментувала свої виступи на турнірі та заплакала
Сьогодні 07:34 250 0
Костюк емоційно відреагувала на поразку в фіналі Сан-Дієго
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) не змогла стримати сліз, коли згадала про війну в Україні після поразки британці Кеті Бултер (48) у фіналі турніру в Сан-Дієго.

Про це українка повідомила після завершення зустрічі.

"Передусім усім, хто на трибунах, хто дивиться телевізор - Слава Україні! Я не хочу вас дуже засмучувати, вибачте. Я хочу сказати спасибі моїй родині, що залишилася вдома. Для України останні пару ночей видалися дуже важкими.

Моя родина зараз перебуває в Україні. Я не знаю, що станеться завтра. Немає нікого, хто б пожертвував заради моєї кар'єри більше, ніж вони. Я хочу присвятити їм цей маленький трофей. Хочу, щоб вони якнайчастіше бачили, як я перемагаю. Ось цей трофей – для них. Дякую", - сказала Марта.

Відзначимо, що для 21-річної Костюк це був другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні.

Нагадаємо, лише 8 українських тенісисток вигравали турніри WTA.

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