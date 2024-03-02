Костюк здолала Павлюченкову на шляху в півфінал турніру в Сан-Дієго

Марта Костюк зіграє у півфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (34) обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову (25) у матчі третього кола турніру категорії WTA 500 у Сан-Дієго.

Матч тривав 2 години 14 хвилин. Українка 5 разів подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок і використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Це була друга очна зустріч тенісисток - наразі рахунок 1:1.

Наступною суперницею Марти стане американка Джессіка Пегула (5).

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500

Сан-Дієго, США

Хард, Призовий фонд - $922,573

1/4 фіналу, 02 березня

Марта Костюк (Україна) - Анастасія Павлюченкова 3:6, 6:4, 6:3

Нагадаємо, в першому колі Костюк у трьох партіях обіграла американку Енн Лі (167), а у другому здолала австралійку Тайлу Престон (153)