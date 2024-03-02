Костюк здолала Павлюченкову на шляху в півфінал турніру в Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк (34) обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову (25) у матчі третього кола турніру категорії WTA 500 у Сан-Дієго.
Матч тривав 2 години 14 хвилин. Українка 5 разів подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок і використала 5 з 11 брейк-пойнтів.
Це була друга очна зустріч тенісисток - наразі рахунок 1:1.
Наступною суперницею Марти стане американка Джессіка Пегула (5).
Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
1/4 фіналу, 02 березня
Марта Костюк (Україна) - Анастасія Павлюченкова 3:6, 6:4, 6:3
Нагадаємо, в першому колі Костюк у трьох партіях обіграла американку Енн Лі (167), а у другому здолала австралійку Тайлу Престон (153)