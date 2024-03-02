Головне
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
Вчора 23:16 11171 1
Костюк здолала Павлюченкову на шляху в півфінал турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 09:28 87
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Вчора 23:06 769
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
Вчора 21:35 1029
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби
Вчора 21:30 3904 1
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 20:17 3661 1
ЛНЗ здолав Полісся в 19 турі УПЛ
Вчора 19:57 464
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77
Вчора 16:10 478
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй
Вчора 12:41 2996
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Вчора 10:43 329
Прямі трансляції

Костюк здолала Павлюченкову на шляху в півфінал турніру в Сан-Дієго

Марта Костюк зіграє у півфіналі турніру
Сьогодні 09:28 87 0
Костюк здолала Павлюченкову на шляху в півфінал турніру в Сан-Дієго
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (34) обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову (25) у матчі третього кола турніру категорії WTA 500 у Сан-Дієго.

Матч тривав 2 години 14 хвилин. Українка 5 разів подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок і використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Це була друга очна зустріч тенісисток - наразі рахунок 1:1.

Наступною суперницею Марти стане американка Джессіка Пегула (5).

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
1/4 фіналу, 02 березня

Марта Костюк (Україна) - Анастасія Павлюченкова 3:6, 6:4, 6:3

Нагадаємо, в першому колі Костюк у трьох партіях обіграла американку Енн Лі (167), а у другому здолала австралійку Тайлу Престон (153) 

Коментарі ()
Популярне зараз
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну 6732
Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка 27279
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 4481
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 11171 1
Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю 13486 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157038
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39057
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23217 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 103241
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135233 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34118 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157038