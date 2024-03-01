Джерело - ATP.
Асоціація тенісистів-професіоналів та Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії підписали багаторічне стратегічне партнерство.
Про це повідомляє пресслужба ATP.
Фонд стане титульним спонсором рейтингу асоціації, а також низки змагань під егідою ATP. Зокрема, Підсумкового турніру та змагань в Індіан-Веллсі, Маямі, Мадриді та Пекіні.
Варто зазначити, що за умовами угоди Підсумковий турнір відбуватиметься в "економічній столиці" Саудівської Аравії Джидді до 2027 року.
Напередодні Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго.
Раніше повідомлялося, що італійську Рому можуть придбати саудівські інвестори.