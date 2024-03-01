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Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP

Фонд Саудівської Аравії став титульним спонсором низки турнірів під егідою ATP
Сьогодні 10:43 99 0
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP

Джерело - ATP.

Асоціація тенісистів-професіоналів та Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії підписали багаторічне стратегічне партнерство.

Про це повідомляє пресслужба ATP.

Фонд стане титульним спонсором рейтингу асоціації, а також низки змагань під егідою ATP. Зокрема, Підсумкового турніру та змагань в Індіан-Веллсі, Маямі, Мадриді та Пекіні.

Варто зазначити, що за умовами угоди Підсумковий турнір відбуватиметься в "економічній столиці" Саудівської Аравії Джидді до 2027 року.

Напередодні Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго.

Раніше повідомлялося, що італійську Рому можуть придбати саудівські інвестори.

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