Фонд Саудівської Аравії став титульним спонсором низки турнірів під егідою ATP

Джерело - ATP.

Асоціація тенісистів-професіоналів та Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії підписали багаторічне стратегічне партнерство.

Про це повідомляє пресслужба ATP.

Фонд стане титульним спонсором рейтингу асоціації, а також низки змагань під егідою ATP. Зокрема, Підсумкового турніру та змагань в Індіан-Веллсі, Маямі, Мадриді та Пекіні.

Варто зазначити, що за умовами угоди Підсумковий турнір відбуватиметься в "економічній столиці" Саудівської Аравії Джидді до 2027 року.

Напередодні Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго.

Раніше повідомлялося, що італійську Рому можуть придбати саудівські інвестори.