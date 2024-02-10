Саудівські інвестори можуть купити Рому

Влада Риму не проти купівлі

Італійську Рому можуть придбати саудівські інвестори.

Про це повідомляє La Repubblica.

Переговори вже розпочалися. Нинішній власник Роми - американський бізнесмен Ден Фрідкін. Він готовий продати клуб за суму понад 1 мільярд євро. Клуб можуть купити Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF), що володіє Ньюкаслом, а інший - Туркі Аль-Аш-Шейх, голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії. Також потрібен ще дозвіл від влади Риму, але з ними вже домовилися.

Раніше повідомлялося, що Рома, Фенербахче та Бешикташ зацікавилися захисником Динамо.