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Світоліна: Буду боротись за медаль Олімпіади-2024

Еліна Світоліна прокоментувала очікування від Олімпіади у Парижі
Сьогодні 10:44 220 0
Світоліна: Буду боротись за медаль Олімпіади-2024
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - kamp-sport.com.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) планує поборотися за медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомила тенісистка в інтерв'ю kamp-sport.com.

"Я граю щотижня та нагадую про війну, тому що багато світових медіа вже не згадують цю тему. Намагаюсь зробити все можливе зі свого боку.

Зараз готуємось до Олімпійських ігор, будемо боротись за медаль. Подивимось, як усе буде відбуватися. Маю велику мотивацію перемагати", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Еліна здобула бронзу на Олімпіаді в Токіо-2020.

Відзначимо, що свій останній матч Еліна зіграла на турнірі в Дубаї, де поступилась першій ракетці світу польці Ізі Швьонтек із рахунком 1:6, 4:6.

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