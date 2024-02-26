Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна продемонструвала прогрес в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на три сходинки вгору та посіла 17-те місце. Водночас Даяна Ястремська та Марта Костюк опустилися на чотири сходинки, Ангеліна Калініна – на три, а Леся Цуренко – на дві.
Рейтинг WTA
(оновлено 26 лютого 2024 року)
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|10105
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8725
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|7110
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|6848
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|5050
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4173
|7 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4070
|8 (7)
|Цінвень Чжен (Китай)
|4040
|9 (11)
|Марія Саккарі (Греція)
|3565
|10 (9)
|Олена Остпаненко (Латвія)
|3448
|17 (20)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2332
|32 (29)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1532
|
34 (30)
|Марта Костюк (Україна)
|1521
|35 (32)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1470
|36 (34)
|Леся Цуренко (Україна)
|1464
|130 (135)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|579
|135 (138)
|Дарина Снігур (Україна)
|555
|180 (183)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|427
|187 (173)
|Катеріна Завацька (Україна)
|419
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