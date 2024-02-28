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Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 в Остіні

Українка вийшла в 1/8 фіналу
Сьогодні 08:10 169 0
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 в Остіні
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) у двох сетах обіграла 18-річну чешку Сару Бейлек (132) у першому колі хардового турніру WTA 250 в Остіні (США).

Матч тривав 1 годину та 7 хвилин. Українка тричі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 14 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

У 1/8 фіналу Калініна, яка посіяна під першим номером, зіграє проти Каміли Осоріо (98, Колумбія), яку українка обіграла у чвертьфіналі ґрунтового турніру ITF W25 у Пршерові.

ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард (зал)
Призовий фонд - $267,082
Перше коло, 27 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Сара Бейлек (Чехія) 6:3, 6:2

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою турніру в Остіні є Марта Костюк, проте українка вирішила не захищати титул. Наразі Марта грає на турнірі в Сан-Дієго, де у першому колі обіграла Енн Лі.

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