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Костюк: Не знала чого очікувати від матчу з Лі в Сан-Дієго

Марта Костюк прокоментувала перемогу над американкою Енн Лі
Сьогодні 11:32 97 0
Костюк: Не знала чого очікувати від матчу з Лі в Сан-Дієго
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) вибула зі змагального ритму через хворобу.

Про це повідомила українка після перемоги над американкою Енн Лі у першому колі турніру WTA 500 у Сан-Дієго.

"Дякую глядачам, що залишилися, тому що це вже пізня година, дуже холодно, тому я дуже вдячна за підтримку. Знаєте, я кілька тижнів не грала, тому не знала точно, чого очікувати від цього корту, від матчу, від моєї суперниці. Через усе це я почала поєдинок трохи напружено, поки не увійшла в ритм. У мене було щось на зразок спазмів шлунка, думаю, що це через нерви, перед матчем я трохи відчувала хвилювання. Думаю, що це була нормальна реакція.

З кожним днем почуваюся все краще. Як я сказала, трохи випала зі змагань через застуду на кілька тижнів. Мій старт сезону дає мені відчуття впевненості, щоб продовжувати працювати й рухатися вперед. Сезон триває довго, тому, сподіваюся, попереду багато моментів, які захоплюватимуть", – сказала Костюк.

Наступною суперницею Марти стане переможниця протистояння Тайла Престон (153, Австралія) - Магдалена Френх (42, Польща)

Нагадаємо, у лютому Марта пропустила турнір у Дубаї через хворобу

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