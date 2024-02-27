Головне
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами
Вчора 17:24 6268
Костюк здолала Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:58 92
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ
Сьогодні 07:00 204
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:35 691
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги
Вчора 23:59 558
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро
Вчора 23:21 401
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу
Вчора 20:20 1281
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Вчора 17:55 469
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Вчора 17:05 322
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
Вчора 16:22 786
Прямі трансляції

Цуренко поступилась у першому колі турніру в США

Українка поступилася Кеті Бултер із Британії у двох сетах
Сьогодні 08:10 137 0
Цуренко поступилась у першому колі турніру в США
Фото - Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (36) поступилась британці Кеті Бултер (49) у першому колі турніру WTA 500 у Сан-Дієго.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.

Це була четверта  зустріч тенісисток. Наразі Цуренко веде у рахунку в особистих зустрічах (3:1).

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500

Сан-Дієго, США

Хард, Призовий фонд - $922,573

Перше коло, 27 лютого

Кеті Бултер (Велика Британія) - Леся Цуренко 6:3, 6:1

Нагадаємо, у лютому Леся Цуренко знялася з турніру WTA 1000 у Дубаї через травму ліктя.

Коментарі ()
Популярне зараз
15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 4625
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами 6268
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 44041
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію 371223 10
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу 1281
Евертону повернули 4 очки в АПЛ Евертону повернули 4 очки в АПЛ 786
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116761
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15854 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336412 9
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357004
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318084
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46617 1