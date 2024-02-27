Цуренко поступилась у першому колі турніру в США

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (36) поступилась британці Кеті Бултер (49) у першому колі турніру WTA 500 у Сан-Дієго.
Матч тривав 1 годину 12 хвилин.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.
Це була четверта зустріч тенісисток. Наразі Цуренко веде у рахунку в особистих зустрічах (3:1).
Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 27 лютого
Кеті Бултер (Велика Британія) - Леся Цуренко 6:3, 6:1
Нагадаємо, у лютому Леся Цуренко знялася з турніру WTA 1000 у Дубаї через травму ліктя.