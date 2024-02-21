Світоліна: Намагаємося відновлюватися до кожного матчу

Джерело - wtatennis.com.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (20) продовжує відчувати наслідки травми, яку отримала під час Відкритого чемпіонату Австралії.
Про це повідомила українка в коментарі WTA.
"Ми намагаємось працювати день за днем.
Чесно кажучи, в мене дуже змішані почуття. Я добре почала сезон, грала у чудовий теніс, а потім знов травмувалась. Це морально важко. Тепер ми намагаємось відновлюватись до кожного окремого матчу.
Все ще відчуваю біль там і тут, але намагаюсь якомога більше працювати зі своїм тілом. Раніше я добре тренувалась, тому змогла виграти ці два матчі.
Але психологічно було нелегко — я мусила пропустити кінець минулого сезону і потім знятися з Australian Open", – сказала Світоліна.
Відзначимо, що для Світоліної це перший турнір після Australian Open-2024, де вона знялася з матчу четвертого кола через травму спини.
Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Наступною суперницею українки буде перша ракетка світу Іґа Швьонтек із Польщі. Їх матч відбудеться сьогодні, 21 лютого, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 17:00 за київським часом.