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Світоліна: Намагаємося відновлюватися до кожного матчу

Еліна Світоліна прокоментувала відновлення після травми спини
Сьогодні 15:16 95 0
Світоліна: Намагаємося відновлюватися до кожного матчу
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - wtatennis.com.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (20) продовжує відчувати наслідки травми, яку отримала під час Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомила українка в коментарі WTA.

"Ми намагаємось працювати день за днем.

Чесно кажучи, в мене дуже змішані почуття. Я добре почала сезон, грала у чудовий теніс, а потім знов травмувалась. Це морально важко. Тепер ми намагаємось відновлюватись до кожного окремого матчу.

Все ще відчуваю біль там і тут, але намагаюсь якомога більше працювати зі своїм тілом. Раніше я добре тренувалась, тому змогла виграти ці два матчі.

Але психологічно було нелегко — я мусила пропустити кінець минулого сезону і потім знятися з Australian Open", – сказала Світоліна.

Відзначимо, що  для Світоліної це перший турнір після Australian Open-2024, де вона знялася з матчу четвертого кола через травму спини.

Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Наступною суперницею українки буде перша ракетка світу Іґа Швьонтек із Польщі. Їх матч відбудеться сьогодні, 21 лютого, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 17:00 за київським часом.

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