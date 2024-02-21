Світоліна: Намагаємося відновлюватися до кожного матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (20) продовжує відчувати наслідки травми, яку отримала під час Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомила українка в коментарі WTA.

"Ми намагаємось працювати день за днем.

Чесно кажучи, в мене дуже змішані почуття. Я добре почала сезон, грала у чудовий теніс, а потім знов травмувалась. Це морально важко. Тепер ми намагаємось відновлюватись до кожного окремого матчу.

Все ще відчуваю біль там і тут, але намагаюсь якомога більше працювати зі своїм тілом. Раніше я добре тренувалась, тому змогла виграти ці два матчі.

Але психологічно було нелегко — я мусила пропустити кінець минулого сезону і потім знятися з Australian Open", – сказала Світоліна.