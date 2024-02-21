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Світоліна - Швьонтек: відомо, який канал покаже матч турніру в Дубаї

Гра відбудеться в середу, 21 лютого
Сьогодні 00:26 336 0
Світоліна - Швьонтек: відомо, який канал покаже матч турніру в Дубаї
#Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (20) зіграє проти польки Іґи Швьонтек (1) у третьому колі WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 2024.

Гра відбудеться в середу, 21 лютого, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 17:00 за київським часом.

Турнір в Україні транслює телеканал Setanta Ukraine.

Плеєр із трансляцією поєдинку з'явиться перед його початком у спеціальній новині на нашому сайті. 

Світоліна та Швьонтек зустрічалися двічі: на ґрунті Рима у 2021 році Іґа перемогла у двох сетах (6:2, 7:5), а на траві Вімблдона-2023 тріумфувала Еліна (7:5, 6:7(5), 6:2).

Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Натомість Швьонтек, також у двох партіях, зупинила американку Слоун Стівенс (41) - 6:4, 6:4.

Матч Україна - Румунія відбудеться у США

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