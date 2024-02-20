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Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі WTA у Мексиці

Українка зіграє в 1/8 фіналу
Сьогодні 11:19 123 0
Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі WTA у Мексиці
#Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (135) обіграла представницю Колумбії Еміліану Аранго (119) у першому колі на турнірі WTA 125 у мексиканському Пуерто-Вальярті.

Матч тривав 2 години 8 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 20 брейк-пойнтів.

У наступному колі Юлія зустрінеться з американкою Сачією Вікері (137).

Puerto Vallarta Open - WTA 125
Пуерто-Вальярта, Мексика
Хард
Призовий фонд $115,000
Перше коло, 20 лютого

Юлія Стародубцева (Україна) - Еміліана Аранго (Колумбія) 7:5, 6:1

Раніше Світоліна переграла Калініну у першому колі турніру WTA в Дубаї. Водночас Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій 

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