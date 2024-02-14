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Монфіс: Моя донька говоритиме ідеальною українською

Чоловік Світоліної розповів про процес вивчення української мови
Сьогодні 19:18 155 0
Монфіс: Моя донька говоритиме ідеальною українською
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс

Джерело - Tribuna.com.

Донька Еліни Світоліної (20) та Гаеля Монфіса (70) Скай ідеально володітиме українською мовою.

Про це французький тенісист розповів порталу Трибуна.

"Спочатку Еліна вчила мене російської мови, а потім вона перейшла на українську, тому роботи в мене побільшало! Так, мені складно починати вчити все спочатку, але я вже знаю трошки української – "Добрий день!" (сміється).

Доводиться прилаштовуватися. Навіть якщо я не зможу вивчити, знаю напевно, що моя донька говоритиме ідеальною українською, а це – найголовніше", - сказав Монфіс.

Раніше французький тенісист розповів про своє знайомство з українською культурою.

Нагадаємо, Монфіс одружився з Еліною Світоліною у 2021 році, з якою зараз виховує доньку Скай. Напередодні повідомлялося, що перша ракетка України відновила тренування після пошкодження

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