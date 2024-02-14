Монфіс: Моя донька говоритиме ідеальною українською

Джерело - Tribuna.com.
Донька Еліни Світоліної (20) та Гаеля Монфіса (70) Скай ідеально володітиме українською мовою.
Про це французький тенісист розповів порталу Трибуна.
"Спочатку Еліна вчила мене російської мови, а потім вона перейшла на українську, тому роботи в мене побільшало! Так, мені складно починати вчити все спочатку, але я вже знаю трошки української – "Добрий день!" (сміється).
Доводиться прилаштовуватися. Навіть якщо я не зможу вивчити, знаю напевно, що моя донька говоритиме ідеальною українською, а це – найголовніше", - сказав Монфіс.
Раніше французький тенісист розповів про своє знайомство з українською культурою.
Нагадаємо, Монфіс одружився з Еліною Світоліною у 2021 році, з якою зараз виховує доньку Скай. Напередодні повідомлялося, що перша ракетка України відновила тренування після пошкодження
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