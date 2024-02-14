Монфіс: Моя донька говоритиме ідеальною українською

Чоловік Світоліної розповів про процес вивчення української мови

Донька Еліни Світоліної (20) та Гаеля Монфіса (70) Скай ідеально володітиме українською мовою.

Про це французький тенісист розповів порталу Трибуна.

"Спочатку Еліна вчила мене російської мови, а потім вона перейшла на українську, тому роботи в мене побільшало! Так, мені складно починати вчити все спочатку, але я вже знаю трошки української – "Добрий день!" (сміється).

Доводиться прилаштовуватися. Навіть якщо я не зможу вивчити, знаю напевно, що моя донька говоритиме ідеальною українською, а це – найголовніше", - сказав Монфіс.

Раніше французький тенісист розповів про своє знайомство з українською культурою.

Нагадаємо, Монфіс одружився з Еліною Світоліною у 2021 році, з якою зараз виховує доньку Скай. Напередодні повідомлялося, що перша ракетка України відновила тренування після пошкодження

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