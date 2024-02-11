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Костюк обіграла Доулхайд на старті турніру у Катарі

Матч тривав 1 годину 28 хвилин
Сьогодні 14:56 315 1
Костюк обіграла Доулхайд на старті турніру у Катарі
Фото Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№30 WTA) з перемоги розпочала боротьбу на турнірі WTA 1000 у Досі (Катар).

У першому колі українка переграла Керолайн Доулхайд зі США (№43 WTA). Матч тривав 1 годину 28 хвилин. Українка зробила 4 ейси, припустилася трьох подвійних помилок та використала 5 із 5 брейк-пойнтів.

Костюк у наступному колі зіграє з анастасією павлюченковою (№34 WTA) або дар'єю касаткіною (№14 WTA).

Qatar TotalEnergies Open - WTA 1000
Доха, Катар 
Призовий фонд $3,211,715
11 лютого, перше коло

Марта Костюк (Україна) - Керолайн Доулхайд (США) 6:3, 7:5

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