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Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці

Чотири українських тенісистки у топ-30
Сьогодні 10:12 359653 10
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці
Фото - gettyimages
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 20 позицію. Даяна Ястремська піднялась на три сходинки та стала 26-ю, а Ангеліна Калініна увійшла до 30 найкращих тенісисток світу.

По одному місцю втратили Дарина Снігур та Юлія Стародубцева.

 Рейтинг WTA

(оновлено 12 лютого 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9770
2 (2) Арина Соболенко 8905
3 (3) Корі Гауфф (США) 7200
4 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 6088
5 (4) Джессіка Пегула (США) 5705
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4183
7 (7) Цінвень Чжен (Китай) 3766
8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3736
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3630
10 (10) Кароліна Мухова (Чехія) 3520
20 (19) Еліна Світоліна (Україна) 2212
27 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1617

29 (30)

 Марта Костюк (Україна) 1571
30 (32) Ангеліна Калініна (Україна) 1510
37 (37) Леся Цуренко (Україна) 1363
136 (135) Дарина Снігур (Україна) 554
137 (136) Юлія Стародубцева (Україна) 554
171 (172) Катеріна Завацька (Україна) 440
180 (183) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427

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