Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 20 позицію. Даяна Ястремська піднялась на три сходинки та стала 26-ю, а Ангеліна Калініна увійшла до 30 найкращих тенісисток світу.
По одному місцю втратили Дарина Снігур та Юлія Стародубцева.
Рейтинг WTA
(оновлено 12 лютого 2024 року)
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|9770
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8905
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|7200
|4 (5)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|6088
|5 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|5705
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4183
|7 (7)
|Цінвень Чжен (Китай)
|3766
|8 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3736
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3630
|10 (10)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3520
|20 (19)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2212
|27 (29)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1617
|
29 (30)
|Марта Костюк (Україна)
|1571
|30 (32)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1510
|37 (37)
|Леся Цуренко (Україна)
|1363
|136 (135)
|Дарина Снігур (Україна)
|554
|137 (136)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|554
|171 (172)
|Катеріна Завацька (Україна)
|440
|180 (183)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|427
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