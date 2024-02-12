Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці

Чотири українських тенісистки у топ-30

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 20 позицію. Даяна Ястремська піднялась на три сходинки та стала 26-ю, а Ангеліна Калініна увійшла до 30 найкращих тенісисток світу.

По одному місцю втратили Дарина Снігур та Юлія Стародубцева.

Рейтинг WTA

(оновлено 12 лютого 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9770 2 (2) Арина Соболенко 8905 3 (3) Корі Гауфф (США) 7200 4 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 6088 5 (4) Джессіка Пегула (США) 5705 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4183 7 (7) Цінвень Чжен (Китай) 3766 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3736 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3630 10 (10) Кароліна Мухова (Чехія) 3520 20 (19) Еліна Світоліна (Україна) 2212 27 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1617 29 (30) Марта Костюк (Україна) 1571 30 (32) Ангеліна Калініна (Україна) 1510 37 (37) Леся Цуренко (Україна) 1363 136 (135) Дарина Снігур (Україна) 554

137 (136) Юлія Стародубцева (Україна) 554 171 (172) Катеріна Завацька (Україна) 440 180 (183) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427

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