Снігур з перемоги стартувала на турнірі ITF W75 у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (136) обіграла Аліс Робб із Франції (220) у першому колі турніру ITF W75 в німецькому місті Альтенкірхені.
Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин.
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Снігур зрівнялася із француженкою за кількість перемог в очних зустрічах - 1:1.
ITF - W75 Altenkirchen
Хард, Призовий фонд - $60,000
Перше коло, 13 лютого
Дарина Снігур - Аліса Робб 6:1, 6:2
Нагадаємо, у січні Снігур поступилась у першому колі Australian Open.