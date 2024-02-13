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Снігур з перемоги стартувала на турнірі ITF W75 у Німеччині

Снігур вийшла в 1/8 фіналу турніру
Сьогодні 13:41 187 0
Снігур з перемоги стартувала на турнірі ITF W75 у Німеччині
Фото - Getty Images
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (136) обіграла Аліс Робб із Франції (220) у першому колі турніру ITF W75 в німецькому місті Альтенкірхені.

Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин. 

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Снігур зрівнялася із француженкою за кількість перемог в очних зустрічах - 1:1.

ITF - W75 Altenkirchen
Хард, Призовий фонд - $60,000
Перше коло, 13 лютого

Дарина Снігур - Аліса Робб 6:1, 6:2

Нагадаємо, у січні Снігур поступилась у першому колі Australian Open.

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