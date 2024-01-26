Ястремська: Не хочу залишатись на одному рівні

Джерело - Чемпіон.
Півфіналістка Australian Open Даяна Ястремська (93) має намір продовжувати свій прогрес.
Про це вона розповіла після поразки від Цінвень Чжен (15).
"Триматись одного рівня не є моєю метою. Я не хочу залишатись в минулому і думав про те, як я грала тут, тому що кожен день інший, кожен турнір - інший, кожен жереб - різний і все по-різному. Отже, я буду зосереджуватись лише на теперішньому. Я буду в сьогоденні, і немає нічого особливого, що я б хотіла собі сказати. Я просто буду вдосконалюватись і, найголовніше, я хочу зберегти це відчуття себе, яке я отримала тут, коли насолоджувалась грою.
Чжен - Ястремська: огляд півфіналу Australian Open
До кількох останніх років я не могла відчути цих емоцій, коли ти граєш на ТВШ, і не десь в кваліфікації, а в чвертьфіналі, півфіналі. Коли ти дуже близька до перемоги, але програєш. Це також може принести приємні емоції. Але я просто буду рухатись уперед. У мене попереду багато турнірів, і ще три ТВШ. Я постараюсь зробити усе можливе", - сказала Ястремська.
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