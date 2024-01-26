Головне
Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону
Сьогодні 12:51 966
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:02 14138
Анчелотті: Лунін зіграє з Лас-Пальмасом
Сьогодні 15:43 243
Гігонна виграв спринт на чемпіонаті Європи, Мандзин - 12
Сьогодні 14:22 277
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 10:26 24172
Джокович поступився Сіннеру у півфіналі Australian Open
Сьогодні 10:12 848 3
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 09:48 6518 1
Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open
Сьогодні 09:02 1412
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 08:38 25335
Шахтар переграв Лех у контрольному матчі
Вчора 19:39 603
Прямі трансляції

Ястремська: Не хочу залишатись на одному рівні

Даяна прокоментувала поразку в півфіналі Australian Open
Сьогодні 15:12 341 0
Ястремська: Не хочу залишатись на одному рівні
Фото: Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Півфіналістка Australian Open Даяна Ястремська (93) має намір продовжувати свій прогрес.

Про це вона розповіла після поразки від Цінвень Чжен (15).

"Триматись одного рівня не є моєю метою. Я не хочу залишатись в минулому і думав про те, як я грала тут, тому що кожен день інший, кожен турнір - інший, кожен жереб - різний і все по-різному. Отже, я буду зосереджуватись лише на теперішньому. Я буду в сьогоденні, і немає нічого особливого, що я б хотіла собі сказати. Я просто буду вдосконалюватись і, найголовніше, я хочу зберегти це відчуття себе, яке я отримала тут, коли насолоджувалась грою.

  Чжен - Ястремська: огляд півфіналу Australian Open

До кількох останніх років я не могла відчути цих емоцій, коли ти граєш на ТВШ, і не десь в кваліфікації, а в чвертьфіналі, півфіналі. Коли ти дуже близька до перемоги, але програєш. Це також може принести приємні емоції. Але я просто буду рухатись уперед. У мене попереду багато турнірів, і ще три ТВШ. Я постараюсь зробити усе можливе", - сказала Ястремська.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 14138
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 18336
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 25335
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24172
Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open 1412
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 6518 1
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33334 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63003 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126741
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133445 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 88056
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15447 2