Ястремська: Не хочу залишатись на одному рівні

Півфіналістка Australian Open Даяна Ястремська (93) має намір продовжувати свій прогрес.

Про це вона розповіла після поразки від Цінвень Чжен (15).

"Триматись одного рівня не є моєю метою. Я не хочу залишатись в минулому і думав про те, як я грала тут, тому що кожен день інший, кожен турнір - інший, кожен жереб - різний і все по-різному. Отже, я буду зосереджуватись лише на теперішньому. Я буду в сьогоденні, і немає нічого особливого, що я б хотіла собі сказати. Я просто буду вдосконалюватись і, найголовніше, я хочу зберегти це відчуття себе, яке я отримала тут, коли насолоджувалась грою.