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Чжен - Ястремська: огляд півфіналу Australian Open

Для виходу фінал Чжен вистачило двох сетів - 6:4, 6:4
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Чжен - Ястремська: огляд півфіналу Australian Open
Фото: Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (93) програла в матчі 1/2 фіналу Australian Open-2024 китаянці Цінвень Чжен (15).

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
Півфінал, 25 січня

Чжен Ціньвень (Китай) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:4

Зазначимо, Ястремська розпочинала турнір із кваліфікації та провела на 3 матчі більше (понад 4 години). Нагадаємо, 23-річна українка - п'ята в історії тенісистка, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію.

У фіналі Чжен зіграє проти "нейтральної" аріни сабаленко. Вирішальний матч відбудеться в суботу, 27 січня.

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