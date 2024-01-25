Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська (93) програла в матчі 1/2 фіналу Australian Open-2024 китаянці Цінвень Чжен (15).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
Півфінал, 25 січня
Чжен Ціньвень (Китай) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:4
Зазначимо, Ястремська розпочинала турнір із кваліфікації та провела на 3 матчі більше (понад 4 години). Нагадаємо, 23-річна українка - п'ята в історії тенісистка, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію.
У фіналі Чжен зіграє проти "нейтральної" аріни сабаленко. Вирішальний матч відбудеться в суботу, 27 січня.