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Ястремська програла китаянці Чжен у півфіналі Australian Open-2024

Сьогодні 14:37 382 0
Ястремська програла китаянці Чжен у півфіналі Australian Open-2024

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (93) програла в матчі 1/2 фіналу Australian Open-2024 китаянці Цінвень Чжен (15).

Для виходу фінал Чжен вистачило двох сетів - 6:4, 6:4. Гра тривала - 1 годину 37 хаилин.

Ястремська тричі подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і реалізувала 2 з 10 брейк-пойнтів.

У китаянки - 4 ейси, 3 подвійні посилки та 4 реалізованих брейків із 11.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
Півфінал, 25 січня

Чжен Ціньвень (Китай) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:4

Зазначимо, Ястремська розпочинала турнір із кваліфікації та провела на 3 матчі більше (понад 4 години). Нагадаємо, 23-річна українка - п'ята в історії тенісистка, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію.

У фіналі Чжен зіграє проти "нейтральної" аріни сабаленко. Вирішальний матч відбудеться в суботу, 27 січня.

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