Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська - четверта тенісистка за останні 40 років, яка змогла вийти до півфіналу Аustralian Оpen, вибивавши лише суперниць із топ-50 рейтингу.
Як повідомляє статистичний ресурс Opta, іншими трьома такими тенісистками були Ґабріела Сабатіні (1994), Мартіна Гінґіс (1997) і Домініка Цибулкова (2014).
4 - Dayana Yastremska is the 4th female player in the last 40 years to reach SFs at the AO after having defeated only top-50 opponents en route after Gabriela Sabatini in 1994, Martina Hingis in 1997 and Dominika Cibulkova in 2014. Response.#AusOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/z5c8hsUDtg— OptaAce (@OptaAce) January 24, 2024
Нагадаємо, 23-річна українка у чвертьфіналі впевнено у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову (6:3, 6:4).
Також Ястремська стала п'ятою у Відкритій ері тенісисткою, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію, та першою українкою, що зіграє в 1/2 фіналу австралійського мейджора.
Ястремська повторила унікальне досягнення на турнірах Grand Slam