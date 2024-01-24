Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням

Українка повторює все нові й нові рекорди

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська - четверта тенісистка за останні 40 років, яка змогла вийти до півфіналу Аustralian Оpen, вибивавши лише суперниць із топ-50 рейтингу.

Як повідомляє статистичний ресурс Opta, іншими трьома такими тенісистками були Ґабріела Сабатіні (1994), Мартіна Гінґіс (1997) і Домініка Цибулкова (2014).