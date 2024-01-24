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Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням

Українка повторює все нові й нові рекорди
Сьогодні 06:20 494 0
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська - четверта тенісистка за останні 40 років, яка змогла вийти до півфіналу Аustralian Оpen, вибивавши лише суперниць із топ-50 рейтингу.

Як повідомляє статистичний ресурс Opta, іншими трьома такими тенісистками були Ґабріела Сабатіні (1994), Мартіна Гінґіс (1997) і Домініка Цибулкова (2014).

Нагадаємо, 23-річна українка у чвертьфіналі впевнено у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову (6:3, 6:4).

Також Ястремська стала п'ятою у Відкритій ері тенісисткою, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію, та першою українкою, що зіграє в 1/2 фіналу австралійського мейджора.

Ястремська повторила унікальне досягнення на турнірах Grand Slam

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