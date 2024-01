Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням

Даяна Ястремська - четверта тенісистка за останні 40 років, яка змогла вийти до півфіналу Аustralian Оpen, вибивавши лише суперниць із топ-50 рейтингу.

Як повідомляє статистичний ресурс Opta, іншими трьома такими тенісистками були Ґабріела Сабатіні (1994), Мартіна Гінґіс (1997) і Домініка Цибулкова (2014).

4 - Dayana Yastremska is the 4th female player in the last 40 years to reach SFs at the AO after having defeated only top-50 opponents en route after Gabriela Sabatini in 1994, Martina Hingis in 1997 and Dominika Cibulkova in 2014. Response.#AusOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/z5c8hsUDtg