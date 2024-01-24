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Ястремська - перша українська тенісистка, яка зіграє у півфіналі Australian Open

Сьогодні 05:02 128 0
Ястремська - перша українська тенісистка, яка зіграє у півфіналі Australian Open
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська - перша українська тенісистка, яка пробилася у півфінал Australian Open. В 1/4 фіналу українка у двох сетах перемогла Лінду Носкову з Чехії (6:3, 6:4).

І 23-річна одеситка - друга, після Еліни Світоліної, українка, яка зуміла пробитися до півфіналу турніру серії Grand Slam. Світоліна тричі гра у півфіналах (Вімблдон 2019, 2023; US Open 2019), однак жодного разу не змогла пробитися у вирішальний матч.

Зазначимо, Ястремська пробилася в основну сітку через кваліфікацію й зіграла вже 8 матчів на кортах Мельбурн Парк.

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