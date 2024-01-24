Ястремська - п'ята в історії тенісистка, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська, пробившись у півфінал Australian Open-2024, стала лише п'ятою тенісисткою у Відкритій ері (з 1968 року), яка зуміла це зробити, подолавши кваліфікацію.

Раніше така звитяга підкорювалася Крістін Метісон (АО-1978), Александрі Стівенсон (WI-1999), Наді Подороскі (RG-2020) та Еммі Радукану (US-2021).

Ястремська - перша українка в 1/2 фіналу Australian Open та друга, після Світоліної, півфіналістка турніру Grand Slam.

Нагадаємо, 23-річна одеситка у чвертьфіналі впевнено у двох сетах перемогла чешку Носкову (6:3, 6:4).