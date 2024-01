Ястремська повторила унікальне досягнення на турнірах Grand Slam

Українська тенісистка Даяна Ястремська (93) вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії 2024.

Даяна стала першою тенісисткою з кваліфікації з 1999 року, якій вдалося виграти у двох переможниць турнірів серії Grand Slam на одному мейджорі (Маркета Вондроушова та Вікторія Азаренко).

25 років тому таким досягненням відзначилася Єлена Докіч (Австралія) на Вімблдоні. Тоді 16-річна австралійка виграла у Мері Пірс та Мартіни Хінгіс.

