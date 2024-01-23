"Головний суперник Костюк - її психологія, в іншому - це перша ракетка світу", – головред Чемпіона

Головний редактор сайту Champion.com.ua Андрій Твердохліб вважає основною проблемою Марти Костюк її ментальність і що в решті компонентів 21-річна тенісистка вже перебуває на найвищому рівні.

"Головний суперник Марти - її психологія. Як говорить сучасна молодь, треба прокачувати менталку. Поки ніяк не виходить переступити у своїй голові на щабель вище.

У спорті найвищих досягнень не достатньо самих навичок, треба уміти перемагати...

Звісно, ще треба стабілізувати подачу, але це проблема багатьох, навіть топових тенісист-ів/ок, тим більше в такому віці.

В усьому іншому - це перша ракетка світу, - і ніякі Швьонтек і Гофф не зможуть цьому завадити!" - написав Твердохліб у своєму Facebook після матчу Костюк у чвертьфіналі Australian Open.