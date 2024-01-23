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"Головний суперник Костюк - її психологія, в іншому - це перша ракетка світу", – головред Чемпіона

Сьогодні 16:56 208 0
"Головний суперник Костюк - її психологія, в іншому - це перша ракетка світу", – головред Чемпіона
#Australian Open, #Марта Костюк

Джерело - Фейсбук Андрія Твердохліба.

Головний редактор сайту Champion.com.ua Андрій Твердохліб вважає основною проблемою Марти Костюк її ментальність і що в решті компонентів 21-річна тенісистка вже перебуває на найвищому рівні.

"Головний суперник Марти - її психологія. Як говорить сучасна молодь, треба прокачувати менталку. Поки ніяк не виходить переступити у своїй голові на щабель вище.

У спорті найвищих досягнень не достатньо самих навичок, треба уміти перемагати...

Звісно, ще треба стабілізувати подачу, але це проблема багатьох, навіть топових тенісист-ів/ок, тим більше в такому віці.

В усьому іншому - це перша ракетка світу, - і ніякі Швьонтек і Гофф не зможуть цьому завадити!" - написав Твердохліб у своєму Facebook після матчу Костюк у чвертьфіналі Australian Open.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2024 Марта поступилася 4-й ракетці світу американці Коко Гофф із рахунком 6:7(6), 7:6(3), 2:6.

Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open

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