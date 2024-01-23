Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open

Моментами українка демонструвала теніс найвищого рівня!

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк виконала чудовий удар кросом навиліт у матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024 проти американки Коко Гофф.

Сталося це наприкінці 2-ї партії. Українка потужно завершила затяжний розіграш.

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Поєдинок тривав 3 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(6), 6:7(3), 6:2 на користь 4-ї ракетки світу.

У півфіналі Гофф зустрінеться з переможницею пари Барбора Крейчикова - Аріна Сабаленко.

Нагадаємо, в іншому чвертьфіналі ще одна українка Даяна Ястремська зіграє проти чешки Лінди Носкової.

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