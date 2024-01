Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України"

Марта Костюк після матчу 1/4 фіналу Australian Open проти Коко Гофф (6:7(6), 7:6(3), 2:6) розповіла, що уважно стежить за новинами з Батьківщини.

Так, перед грою з американкою українка вже підозрювала, що росія (терористична країна) вчинить чергову масовану ракетну атаку на міста України.

Marta Kostyuk says her family & friends in Ukraine were checking her score in Coco Gauff match while they were checking where the missiles are flying:



“I walk off the court… before the match I was looking at the news and I kind of guess that most likely there would be a big… pic.twitter.com/pyfXKTvRj1