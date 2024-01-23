Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України"

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк після матчу 1/4 фіналу Australian Open проти Коко Гофф (6:7(6), 7:6(3), 2:6) розповіла, що уважно стежить за новинами з Батьківщини.

Так, перед грою з американкою українка вже підозрювала, що росія (терористична країна) вчинить чергову масовану ракетну атаку на міста України.

"Людям слід нагадувати. Перед матчем дивлюся новини й ніби здогадуюсь, що, найімовірніше, знову буде великий ракетний обстріл. Коли я пішла з корту, знову дивилася ці новини та ще не знала, скільки ракет прилетіло... Але так, я переписувалася з деякими людьми з Києва. Я спитала: "Як справи?". Вони відповіли: "Ну, ми під час твого матчу стежили, куди летять ракети", - сказала Марта.

Marta Kostyuk says her family & friends in Ukraine were checking her score in Coco Gauff match while they were checking where the missiles are flying:



“I walk off the court… before the match I was looking at the news and I kind of guess that most likely there would be a big… pic.twitter.com/pyfXKTvRj1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2024

Нагадаємо, вранці 23 січня росіяни ракетами атакували Україну. Зокрема, у Харкові є руйнування житлової будівлі - попередньо 42 поранених і 4 загиблих.

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