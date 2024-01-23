Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська (93) зіграє проти чешки Лінди Носкової (50) у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.
Матч відбудеться в середу 24 січня першим запуском на корті Рода Лейвера. Початок - о 3:00 за київським часом.
Букмекери вважають 19-річну тенісистку з Чехії явною фавориткою.
Коефіцієнти
- Перемога Ястремської - 2,82
- Перемога Носкової - 1,50
Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open
Це буде перша очна зустріч цих суперниць.
Нагадаємо, Ястремська розпочинала свій шлях на турнірі ще з кваліфікації, після чого в основній сітці спочатку сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона Маркету Вондроушову, а вже в 1/8 фіналу пройшла 2-разову переможницю Australian Open Вікторію Азаренко.
Носкова в Мельбурні теж вибивала сильних суперниць: у 3-му колі Лінда перемогла першу ракетку світу Іґу Швьонтек, а в наступному раунді пройшла далі на відмові Еліни Світоліної після третього гейму.
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