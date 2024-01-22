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Костюк за вихід у півфінал Australian Open зіграє проти Коко Гофф

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Костюк за вихід у півфінал Australian Open зіграє проти Коко Гофф
#Australian Open, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (37) зіграє з американкою Коко Гофф (4) у чвертьфіналі Australian Open-2024.

Матч відбудеться 23 січня.

4:00. Марта Костюк - Коко Гофф, арена Рода Лейвера, другий запуск.

Раніше тенісистки зустрічалися одного разу - на турнірі в Брісбені у 2022 році американка здобула перемога в трьох сетах (6:3, 5:7, 6:3).

Також у чвертьфіналі зіграє Даяна Ястремська, суперницею якої стане 19-річна чеська сенсація Лінда Носкова. Поєдинок відбудеться 24 січня.

Уперше в історії дві українки зіграють на стадії 1/4 фіналу на турнірі серії Grand Slam.

Еліна Світоліна за вихід у чвертьфінал через травму змогла провести лише 3 гейми проти Носкової.

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