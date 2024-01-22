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Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру Grand Slam

Вона покращила свій попередній найкращий результат – 1/8 фіналу на Вімблдоні-2019
Сьогодні 11:57 239 0
Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру Grand Slam
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (93) обіграла білоруску Вікторію Азаренко (22) в 1/8 фіналу Australian Open.

Українка вперше в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру серії Grand Slam. Вона покращила свій попередній найкращий результат – 1/8 фіналу на Вімблдоні-2019.

Також у чвертьфіналі зіграє Марта Костюк, її суперницею буде американка Коко Гофф.

Еліна Світоліна на стадії 4-го кола через травму змогла зіграти лише 3 гейми проти Лінди Носкової. Саме чеська тенісистка стане суперницею Ястремської в 1/4 фіналу.

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