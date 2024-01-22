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Ястремська не зробила спільне фото з Азаренко перед матчем на Australian Open

У 1/8 фіналу Ястремська перемогла Азаренко
Сьогодні 10:53 234 0
Ястремська не зробила спільне фото з Азаренко перед матчем на Australian Open
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (93) відмовилась від спільного передматчевого фото з білорускою Вікторією Азаренко (22) на Australian Open.

Про це повідомляє Великий теніс України.

  Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian

У 1/8 фіналу Ястремська перемогла Азаренко (7:6(6), 6:4) і вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam.

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