Світоліна зіграє з Носковою, Ястремська - з білорускою Азаренко в 4 колі Australian Open-2024

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська 22 січня зіграють матчі 4 кола Australian Open-2024.

Першою на мельбурнські корти вийде Ястремська, суперницею якої стане представниця білорусі вікторія азаренко. Світоліна зіграє проти сенсаційної 19-річної чешки Лінди Носкової.

Розклад 22 січня

3:00. Вікторія Азаренко (22) - Даяна Ястремська (93) - Арена Рода Лейвера, перший запуск

4:30*. Лінда Носкова (50) - Еліна Світоліна (23) - Арена Маргарет Корт, другий запуск

* - час орієнтовний.

Ястремська та азаренко зустрічалися тричі - 2:1 на користь представниці країни-агресорки.

Світоліна та Носкова раніше не грали.

Нагадаємо, Марта Костюк у 4-му колі знищила представницю росії марію тімофєєву (6:2, 6:1) та вперше в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру Grand Slam. До слова, 21-річня Костюк стала другою наймолодшою українкою з виходом до 1/4 фіналу: Еліна уперше пробилася до цієї стадії у 20 років (Ролан Гаррос-2015).