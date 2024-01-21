Кіченок і Павич поступилися на старті змішаного розряду Australian Open

Матч тривав 2 години 2 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і хорват Анте Павич програли представникам Австралії Сторм Гантер і Меттью Ебдену у першому колі Australian Open у змішаному парному розряді.

Матч тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 2:6.

Кіченок і Павич 3 рази подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали 4/9 брейкпойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Перше коло, 21 січня

Сторм Гантер/Меттью Ебден (Австралія/Австралія) - Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) 6:3, 6:2

Напередодні Надія Кіченок поступилася у першому колі змішаного розряду Australian Open-2024.

Нагадаємо, Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!