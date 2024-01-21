Головне
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024
Сьогодні 06:26 1878
Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці
Сьогодні 16:22 126
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 16:02 8017
Крістіансен виграв масстарт у Антгольці, Прима - останній
Сьогодні 14:13 330
Дю Плессі переміг Стрікленда і став чемпіоном UFC у середній вазі
Сьогодні 11:25 218
Костюк вперше зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam
Сьогодні 06:55 923
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ноттінгем: результати матчів АПЛ
Вчора 21:39 1057
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Вчора 17:33 3245 1
Зінченко - у трійці найкращих гравців матчу Арсенал - Крістал Пелес
Вчора 17:30 1126
Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці
Вчора 17:08 609
Прямі трансляції

Кіченок і Павич поступилися на старті змішаного розряду Australian Open

Матч тривав 2 години 2 хвилини
Сьогодні 13:59 311 0
Кіченок і Павич поступилися на старті змішаного розряду Australian Open
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і хорват Анте Павич програли представникам Австралії Сторм Гантер і Меттью Ебдену у першому колі Australian Open у змішаному парному розряді.

Матч тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 2:6.

Кіченок і Павич 3 рази подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали 4/9 брейкпойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 21 січня

Сторм Гантер/Меттью Ебден (Австралія/Австралія) - Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) 6:3, 6:2

Напередодні Надія Кіченок поступилася у першому колі змішаного розряду Australian Open-2024.

Нагадаємо, Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open 3245 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 5150
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 1878
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 49009
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці 2998
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 8017
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 93179
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4751
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20643
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35070
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 67671
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58172