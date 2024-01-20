Кіченок поступилася у першому колі змішаного розряду Australian Open-2024

Надія Кіченок залишила Australian Open-2024

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з аргентинцем Максімо Гонсалесом українка поступилася тандему Яна Сизікова / Джеймі Маррей (-/ Велика Британія) у першому колі змішаного розряду Australian Open-2024.

Матч тривав 1 годину.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Перше коло, 20 січня

Яна Сизікова / Джеймі Маррей (- / Велика Британія) - Надія Кіченок / Максімо Гонсалес(Україна / Аргентина) 6:2, 6:2

Раніше українка в парі з американкою Даніель Коллінс не змогла пробитися до другого раунду парного розряду.