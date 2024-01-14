Стаховський: У 2018 році думав, що цей конфлікт заморозиться

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський вирішив пройти курси з тактичної стрільби.

Про це він розповів порталу CRAF Media.

"Приїхали в АТО. На той час Муженко був командувачем АТО, а Аллеров – командувачем Нацгвардії. Їхали в Констаху, в яку в той день зайшов збірний підрозділ київського Соколу, здається. На той час я взагалі не тримав зброї в житті. І мені дають АКС: "Тут затвор, якщо що, стріляй туди, якомога далі від машини". Я реально вдивлявся в кожен кущ. Ми їхали не основною дорогою – з обох сторін "зеленка".

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Після того в мене ще три дні боліла голова, тому що стрес був для мене дуже великий. Я повернувся з цієї історії і зрозумів, що більше не хочу відчувати цю безрадність у своєму житті. У Словаччині, де я на той час тренувався і прожив досить великий шмат свого життя, знайшов людей, які відкривали академію тактичної стрільби.

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Я займався з чудаком, який пройшов 25-річний шлях і закінчував головним інструктором тактичної стрільби 501-го парашутного полку спеціального призначення словацьких військ. Ми почали з пістолета, потім автомат, тактика. За два роки я настріляв дуже багато. У 2018 році я вже набагато менше займався, тому що я думав, що цей конфлікт заморозиться. Він вигідний всім – і вашим, і нашим, і нічого з цього не буде", – сказав Стаховський.

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