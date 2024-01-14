Головне
Реал із Луніним розгромив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії
Сьогодні 22:54 30
Нгетіч встановила світовий рекорд з бігу на 10 кілометрів
Сьогодні 21:55 168
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 21:03 2037
15 січня на Australian Open зіграють 5 українок: розклад матчів Світоліної, Костюк та інших
Сьогодні 20:05 466
Жирона з Циганковим та Довбиком не змогла перемогти Альмерію, Валенсія без Яремчука розгромила Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 19:30 766
Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною
Сьогодні 19:18 1096
Насико фінішував 37 у гонці переслідування в Рупольдингу
Сьогодні 16:34 306
Джима фінішувала на 15 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Сьогодні 14:08 325
Жирона зіграє з Альмерією, Валенсія - з Кадісом: розклад матчів Ла-Ліги на 14 січня
Сьогодні 10:10 416
Мілан зіграє з Ромою, Лаціо - з Лечче: розклад матчів Серії А на 14 січня
Сьогодні 08:55 292
Прямі трансляції

Стаховський: У 2018 році думав, що цей конфлікт заморозиться

Сьогодні 21:22 171 0
Стаховський: У 2018 році думав, що цей конфлікт заморозиться
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський вирішив пройти курси з тактичної стрільби.

Про це він розповів порталу CRAF Media.

"Приїхали в АТО. На той час Муженко був командувачем АТО, а Аллеров – командувачем Нацгвардії. Їхали в Констаху, в яку в той день зайшов збірний підрозділ київського Соколу, здається. На той час я взагалі не тримав зброї в житті. І мені дають АКС: "Тут затвор, якщо що, стріляй туди, якомога далі від машини". Я реально вдивлявся в кожен кущ. Ми їхали не основною дорогою – з обох сторін "зеленка".

  Актуально: Епічна відповідь Стаховського росіянам

Після того в мене ще три дні боліла голова, тому що стрес був для мене дуже великий. Я повернувся з цієї історії і зрозумів, що більше не хочу відчувати цю безрадність у своєму житті. У Словаччині, де я на той час тренувався і прожив досить великий шмат свого життя, знайшов людей, які відкривали академію тактичної стрільби.

  Читайте: Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського

Я займався з чудаком, який пройшов 25-річний шлях і закінчував головним інструктором тактичної стрільби 501-го парашутного полку спеціального призначення словацьких військ. Ми почали з пістолета, потім автомат, тактика. За два роки я настріляв дуже багато. У 2018 році я вже набагато менше займався, тому що я думав, що цей конфлікт заморозиться. Він вигідний всім – і вашим, і нашим, і нічого з цього не буде", – сказав Стаховський.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Цуренко вийшла до другого кола Australian Open Цуренко вийшла до другого кола Australian Open 1081
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу 2770
Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною 1096
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 2037
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу 2418
Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга 2009
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 314360
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20429
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15260 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89728 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28594
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9958 2