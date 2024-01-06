Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам

Джерело - Чемпіон.

6 січня свій 38-й день народження святкує український екстенісист Сергій Стаховський. Окрім тенісних здобутків, киянин відомий своєю принциповою позицією до сусіда-агресора, а також загалом до проблем в Україні.

Саме час задати епічну відповідь Стаховського російським журналістам на Вімблдонському турнірі-2014.

А після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022-го Сергій узяв до рук зброю і на ділі доводить свій патріотизм!

Нагадаємо, 6 січня виповнилося б 85 років легендарному Валерію Лобановському.

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