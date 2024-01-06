Головне
Кіченок та Остапенко виграли турнір у Брісбені
Сьогодні 08:08 447
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Сьогодні 11:39 23377 6
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо
Сьогодні 09:46 9290
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Сьогодні 09:43 9256 2
Світоліна завдяки вольовій перемозі вийшла до фіналу турніру WTA в Окленді
Сьогодні 09:02 1205
Верона зіграє з Інтером: розклад матчів Серії А на 6 січня
Сьогодні 08:40 177
Брентфорд з Ярмолюком зіграв унічию з Вулвергемптоном, Тоттенгем здолав Бернлі: результати матчів Кубка Англії
Вчора 23:59 502
Збірна США переграла Швецію у фіналі чемпіонату світу U-20
Вчора 23:08 616
Беллінгем визнаний найдорожчим футболістом світу за версією CIES
Вчора 22:03 422
Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі
Вчора 19:14 798
Блоги
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра Андрій Дунець
Сьогодні 12:00 4106
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:39 23375 6
45 років від народження золотого голосу українського біатлону
45 років від народження золотого голосу українського біатлону Максим Буйдин
Сьогодні 10:57 6299
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:46 9289
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:43 9255 2
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Максим Розенко
04.01.2024 14:00 2486
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Андрій Твердохліб
04.01.2024 11:24 15265
Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико
Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико Андрій Дунець
03.01.2024 23:50 1456
Не автоспортом єдиним. Легендарний Шумахер обожнював футбол
Не автоспортом єдиним. Легендарний Шумахер обожнював футбол Андрій Твердохліб
03.01.2024 13:25 3535
Червоний Барон - символ швидкості. Міхаелю Шумахеру - 55
Червоний Барон - символ швидкості. Міхаелю Шумахеру - 55 Valeriy Ruchka
03.01.2024 11:10 9338
Відео дня: польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину, що підтримує війну проти України
Відео дня: польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину, що підтримує війну проти України Андрій Дунець
03.01.2024 10:51 1213
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі Андрій Дунець
02.01.2024 23:02 1860
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ Андрій Дунець
02.01.2024 18:23 26986
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020 Андрій Дунець
02.01.2024 14:13 3680
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics Андрій Твердохліб
02.01.2024 12:51 753
Прямі трансляції

Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам

Сьогодні 11:39 Андрій Твердохліб 23377 6
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам

Джерело - Чемпіон.

6 січня свій 38-й день народження святкує український екстенісист Сергій Стаховський. Окрім тенісних здобутків, киянин відомий своєю принциповою позицією до сусіда-агресора, а також загалом до проблем в Україні.

Саме час задати епічну відповідь Стаховського російським журналістам на Вімблдонському турнірі-2014.

А після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022-го Сергій узяв до рук зброю і на ділі доводить свій патріотизм!

Нагадаємо, 6 січня виповнилося б 85 років легендарному Валерію Лобановському.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9290
45 років від народження золотого голосу українського біатлону 45 років від народження золотого голосу українського біатлону 6304
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19794
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 21050
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26899 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9256 2
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30827
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89003 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 21738
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33955
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15089 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313289