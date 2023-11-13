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Світоліна: У WTA є позиція, що вони хочуть бути нейтральними

Українська тенісистка розповіла про розмови з керівництвом WTA
Сьогодні 16:39 322 0
Світоліна: У WTA є позиція, що вони хочуть бути нейтральними
#Еліна Світоліна

Джерело - Tribuna.com.

Керівництво WTA не хоче слухати українських тенісисток.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

Вони не хочуть нас слухати. І вже не будуть, думаю, хоч ми й не здаємося. І це дуже сумна ситуація. Коли повномасштабна війна почалась, ми пішли до офісу WTA і спілкувалися з головою організації Стівом Саймоном. Були там в офісі, стояли десь дві години, розповідали йому, але нічого не було зроблено після цього. Потім було ще декілька зустрічей з ним. Майже два роки триває війна, абсолютно ніякої притомної реакції.

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Кажуть, що вони щось там роблять, але це якась ну дуже мінімальна допомога. Вони не використовують свою платформу, щоб підтримувати українців. У них є позиція, що вони хочуть бути нейтральними та рівновіддаленими.

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У нас, українців, болить серце бачити таку ситуацію. Наші родини та люди живуть під обстрілами. А вони живуть у якійсь своїй бульбашці та не розуміють до кінця, що відбувається. Тому ми дуже активно займалися цим запитанням. Вже багато енергії витратили, писали листи різні. Робимо це постійно.

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