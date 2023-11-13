Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек, яка стала переможницею Підсумкового турніру WTA. У першій трійці також Арина Соболенко та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна (27) та Леся Цуренко (31).

Катерина Байндль опустилась на 10 позицій, ставши 109-ю.

Рейтинг WTA

(оновлено 13 листопада 2023 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9295 2 (2) Арина Соболенко 9050 3 (3) Корі Гауфф (США) 6580 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6365 5 (5) Джессіка Пегула (США) 5975 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4195 7 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 4075 8 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3651 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3620 10 (10) Барбора Крейчикова (Чехія) 2880 25 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1809 27 (27) Ангеліна Калініна (Україна) 1677 31 (31) Леся Цуренко (Україна) 1432 39 (39) Марта Костюк (Україна) 1260 105 (106) Даяна Ястремська (Україна) 695 109 (99) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 650 124 (121) Дарина Снігур (Україна) 589 154 (154) Катеріна Завацька (Україна) 465 159 (160) Юлія Стародубцева (Україна) 462

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

При підтримці партнера спецпроекту iGaming Champion Favbet.