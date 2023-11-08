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Світоліна: Я планую грати за збірну України, у мене це стоїть у планах

Українка розповіла про намір виступати за збірну
Сьогодні 10:54 459 0
Світоліна: Я планую грати за збірну України, у мене це стоїть у планах
#Еліна Світоліна

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (25) має намір виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це вона розповіла порталу Суспільне Спорт.

"Я спілкувалася з приводу, мені відповіли, що оскільки у мене вже є медаль, то не треба виконувати квоту. Але я планую грати за збірну України, у мене це стоїть у планах", - сказала Світоліна.

На Олімпіаді-2020 в Токіо Світоліна здобула бронзу в одиночному розряді.

Нагадаємо, Світоліна розповіла коли повернеться на корт.

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