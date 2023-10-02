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Байндл поступилась Гарсії у першому колі турніру WTA 1000 у Пекіні

Українка не змогла вийти у друге коло турніру
Сьогодні 09:37 171 0
Байндл поступилась Гарсії у першому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (88) програла Каролін Гарсії (10) у першому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.

Матч тривав 1 годину і 14 хвилин. Українка тричі подавала навиліт, допустила 2 подвійні помилки і використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Перше коло, 2 жовтня

 Каролін Гарсія (Франція) - Катерина Байндл (Україна) 6:2, 6:4

Раніше Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні. Також у друге коло вийшла Леся Цуренко.

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