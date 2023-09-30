Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк (45) перемогла італійку Елізабетту Коччаретто (32) у першому колі турніру в Пекіні.
Матч тривав 2 години 28 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 6:3, 6:4.
Костюк не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 9 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпойнтів.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Одиночний турнір
Перше коло, 30 вересня
Марта Костюк (Україна) - Елізабетта Коччаретто (Італія) - 1:6, 6:3, 6:4
Наступною суперницею Костюк стане Онс Жабер з Тунісу, яка пропускала перше коло.
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