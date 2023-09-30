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Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні

Матч тривав 2 години 28 хвилин
Сьогодні 11:50 468 0
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні
Фото: Getty Images
#Марта Костюк, #Елізабетта Коччаретто

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (45) перемогла італійку Елізабетту Коччаретто (32) у першому колі турніру в Пекіні.

Матч тривав 2 години 28 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 6:3, 6:4.

Костюк не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 9 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпойнтів.

China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Одиночний турнір
Перше коло, 30 вересня

Марта Костюк (Україна) - Елізабетта Коччаретто (Італія) - 1:6, 6:3, 6:4

Наступною суперницею Костюк стане Онс Жабер з Тунісу, яка пропускала перше коло.

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