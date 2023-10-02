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Цуренко з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні

Цуренко з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 08:08 179 0
Цуренко з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні
Фото - Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (49) обіграла Чжу Лінь із Китаю (34) у першому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.

Суперниця Цуренко програла 9 перших геймів і відмовилася від подальшої боротьби через погане самопочуття.

У наступному колі Цуренко змагатиметься проти 16-ї сіяної Вероніки Кудерметової.

China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Перше коло, 2 жовтня

Леся Цуренко (Україна) – Чжу Лінь (Китай) 6:0, 3:0 (відмова)

Раніше Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні.

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