Цуренко з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (49) обіграла Чжу Лінь із Китаю (34) у першому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.
Суперниця Цуренко програла 9 перших геймів і відмовилася від подальшої боротьби через погане самопочуття.
У наступному колі Цуренко змагатиметься проти 16-ї сіяної Вероніки Кудерметової.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Перше коло, 2 жовтня
Леся Цуренко (Україна) – Чжу Лінь (Китай) 6:0, 3:0 (відмова)
Раніше Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні.
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