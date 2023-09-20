Надаль: За титулами Джокович найкращий в історії

Перша ракетка світу Новак Джокович - найкращий тенісист в історії за кількістю трофеїв.

Про це заявив 22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Рафаель Надаль.

"Я вважаю, що цифри є цифрами, а статистика – статистикою. У цьому сенсі я думаю, що його показники кращі, ніж у мене, і це безперечно. Я не маю достатньо великого его, щоб намагатися приховати реальність. Це правда.

Решта – вподобання, натхнення, відчуття, які те чи інше можуть передати вам, що те чи інше може сподобатися більше. Я думаю, що за титулами Джокович найкращий в історії, тут немає чого обговорювати", - сказав Надаль.