Головне
Шахтар програв Порту у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 712
Збірна Польщі призначила нового головного тренера
Сьогодні 10:30 596
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 09:26 820
Костюк програла Остапенко на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:52 414
Шахтар - Порту 1:3: огляд матчу
Сьогодні 08:23 1363
Калініна поступилась Кенін у другому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:10 329
Барселона розгромила Антверпен, Боруссія поступилася ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 968
Шахтар - Порту 1:3. Як це було
Вчора 23:51 2712
Циганик: Дніпро-1 цікавився Скрипником, але сторони не зійшлися щодо зарплати
Вчора 22:11 435
Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
Вчора 21:59 2029
Прямі трансляції

Надаль: За титулами Джокович найкращий в історії

Сьогодні 17:39 120 0
Надаль: За титулами Джокович найкращий в історії

Перша ракетка світу Новак Джокович - найкращий тенісист в історії за кількістю трофеїв.

Про це заявив 22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Рафаель Надаль.

"Я вважаю, що цифри є цифрами, а статистика – статистикою. У цьому сенсі я думаю, що його показники кращі, ніж у мене, і це безперечно. Я не маю достатньо великого его, щоб намагатися приховати реальність. Це правда.

Решта – вподобання, натхнення, відчуття, які те чи інше можуть передати вам, що те чи інше може сподобатися більше. Я думаю, що за титулами Джокович найкращий в історії, тут немає чого обговорювати", - сказав Надаль.

Раніше Новак Джокович (2) переміг Данила Медведєва (3) у фіналі US Open-2023.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Порту 1:3: огляд матчу Шахтар - Порту 1:3: огляд матчу 1363
Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів 2029
Баварія зіграє класичний матч проти МЮ, Уніон Берлін дебютує в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу: розклад Баварія зіграє класичний матч проти МЮ, Уніон Берлін дебютує в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу: розклад 853
Шахтар - Порту 1:3. Як це було Шахтар - Порту 1:3. Як це було 2712
Барселона розгромила Антверпен, Боруссія поступилася ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів Барселона розгромила Антверпен, Боруссія поступилася ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів 968
Відео дня: воротар Лаціо забив рятівний гол на останній секунді матчу Ліги чемпіонів Відео дня: воротар Лаціо забив рятівний гол на останній секунді матчу Ліги чемпіонів 3006
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31787
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 323553 8
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3523
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29943
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33693
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11605 2