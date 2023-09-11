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Джокович переміг росіянина Медведєва у фіналі US Open

Джокович виграв 24-й титул на турнірах Grand Slam
Сьогодні 08:32 930 0
Джокович переміг росіянина Медведєва у фіналі US Open
Фото: Getty Images
#US Open, #Новак Джокович, #Данило Медведєв

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович (2) переміг Данила Медведєва (3) у фіналі US Open-2023.

Матч тривав 3 години 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6 (5), 6:3.

Серб 4 рази подав навиліт, допустив 6 подвійних помилок та реалізував 3/6 брейк-пойнта.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Фінал, 11 вересня

Новак Джокович (Сербія) - Данило Медведєв (терористична країна) 6:3, 7:6 (5), 6:3

Джокович виграв 24-й титул на турнірах Grand Slam.

Напередодні Гауфф перемогла білоруску Соболенко у фіналі US Open.

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