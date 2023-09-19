Джокович пропустить турнір серії Masters у Шанхаї

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Новак Джокович не зіграє на турнірі серії Masters 1000, який з 4 по 15 жовтня проходитиме у Шанхаї.
Про це повідомив сам тенісист у Twitter.
"Протягом багатьох років Китай був одним з місць, де я отримував найкращу підтримку. Шанхай завжди був одним із моїх улюблених турнірів у сезоні. Я сумуватиму за китайськими уболівальниками.
Сподіваюся, що зможу повернутися до Китаю в майбутньому і знову зіграти перед усіма вами", – написав Джокович.
Новак 4 рази ставав переможцем турніру в Шанхаї.
Раніше Джокович переміг росіянина Медведєва у фіналі US Open.