Джокович пропустить турнір серії Masters у Шанхаї

Турнір стартує 4 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович не зіграє на турнірі серії Masters 1000, який з 4 по 15 жовтня проходитиме у Шанхаї.

Про це повідомив сам тенісист у Twitter.

"Протягом багатьох років Китай був одним з місць, де я отримував найкращу підтримку. Шанхай завжди був одним із моїх улюблених турнірів у сезоні. Я сумуватиму за китайськими уболівальниками. Сподіваюся, що зможу повернутися до Китаю в майбутньому і знову зіграти перед усіма вами", – написав Джокович.

Новак 4 рази ставав переможцем турніру в Шанхаї.

Раніше Джокович переміг росіянина Медведєва у фіналі US Open.