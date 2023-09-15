Крутих переграв Галана в матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 вересня, відбулося два матчі Першої Світової групи Кубка Девіса між Україною та Колумбією.
Ілля Білобородько та В’ячеслав Бєлінський програли в парному матчі з Хуаном Себастьяном Кабалем та Робертом Фарахом - 2:6, 4:6.
Олексій Крутих (253) переміг Даніеля Елаю Галана (88) - 3:6, 6:0, 6:3.
Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Каспі, Грузія
Хард
Україна - Колумбія 2:2
Раніше Орлов поступився Галану, а Крутих обіграв Мехію.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!