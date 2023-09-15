Крутих переграв Галана в матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 вересня, відбулося два матчі Першої Світової групи Кубка Девіса між Україною та Колумбією.

Ілля Білобородько та В’ячеслав Бєлінський програли в парному матчі з Хуаном Себастьяном Кабалем та Робертом Фарахом - 2:6, 4:6.

Олексій Крутих (253) переміг Даніеля Елаю Галана (88) - 3:6, 6:0, 6:3.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Каспі, Грузія

Хард

Україна - Колумбія 2:2

Раніше Орлов поступився Галану, а Крутих обіграв Мехію.

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